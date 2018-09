Golf: Dustin Johnson es el Nº 2 del ranking mundial con los palos y el Nº 1 poniendo cuernos

Con los palos y la pelotita tiene pocos rivales. En la cama, por lo que cuentan, ninguno.

Dustin Johnson ocupa el puesto número dos del ranking mundial por detrás del británico Justin Rose, producto de sus grandes performance en el circuito.

Con 34 años ha conseguido 16 títulos, incluidos dos US Open y se ha sostenido entre los mejores del planeta, incluso llegó a ocupar la cima del listado.

El golfista está en pareja con la modelo Paulina Gretzky, con quien tuvo dos hijos, pero esta semana la rubia eliminó de sus redes sociales todas las imágenes de ellos juntos.

Aunque el estadounidense no eliminó las fotos y no se refirió al respecto, The Sun reveló que detrás de esa decisión existe un cortocircuito en la relación.

Según señala el medio británico Johnson habría tenido un amorío con Yassie Safai, quien se define como una "amante del golf"

"Yassie es muy ambiciosa y desea ser vista como la mejor chica de golf, pero no estoy seguro si estar involucrada en algo así ayudará o perjudicará esas ambiciones", le contó una fuente anónima a The Sun.

Habrá que ver cómo este escándalo impacta en el juego de Johnson, cuyo último título conquistado es el Canadian Open, disputado en julio. Justamente en el país norteamericano viven los padres de Gretzky, quienes estarían muy furiosos por la situación.