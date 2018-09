Esta madre dejó una carrera de ultramaratón para dar el pecho a su bebé

Aunque la corredora guarda con cariño el recuerdo de haber estado con Cormac durante la carrera, admite sentirse sorprendida ante la masiva atención que ha recibido la foto en la que amamanta a su bebé.

"No me imaginaba que la gente tuviera esa reacción. [...] Es una foto de mí haciendo lo que hago normalmente, pero durante una carrera", dice, bromeando sobre lo despeinada que estaba tras 16 horas de carrera. "También me preocupaba el hombre que estaba a mi lado en la foto. No estoy segura de si terminó la carrera. Parecía realmente cansado".