El asesino de la golfista española Celia Barquín es un facineroso que llevaba tres años avisando

El facinerosos había 'avisado' y repetidamente. El asesino de la golfista española Celia Barquín Arozamena tiene a sus espaldas antecedentes policiales.

Se llama Collin Daniel Richards, tiene 22 años y carece de domicilio conocido. La Policía le ha detenido por un homicidio en primer grado.

Según la Policía, Barquín, que estudiaba y jugaba para la Universidad Iowa State, "murió como consecuencia de un ataque".

Se desconoce, por el momento, cuál fue el móvil del crimen de la joven promesa del golf español que apareció muerta en el campo de golf de de Coldwater Links, situado en la localidad de Ames (Iowa).

Collin Daniel Richards tiene numerosos antecedentes policiales. El pasado mes de julio fue arrestado y acusado de intoxicación pública. Se desmayó en plena calle. Más tarde le llevaron a la comisaría de localidad de Ames, donde se comprobó los altos niveles de alcohol que tenía en el cuerpo.

Según su ficha policial, en enero de 2015, Richards fue acusado de intimidación con arma peligrosa en el condado de Gtuhrie. Según la denuncia, Richards estaba en una estación de servicio cuando intentó robar dos bebidas energéticas. Los empleados le atraparon, y cuando le agarraron, Richards les dijo a los trabajadores que regresaría y "dispararía el lugar", según ha informado la prensa local.

En septiembre de 2017, su padre llamó a la oficina del sheriff del condado de Carroll después de que fuera a casa de sus padres a recoger a Richards y encontrara todas las puertas arañadas y una ventana rota.

***Update*** Ames Police charge Collin Daniel Richards, age 22 with 1st Degree Murder. Please keep the victim and her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/XmpSx9X0m0