La policía de Ames, la localidad de 50.000 habitantes del Estado de Iowa (EE UU) en la que este 17 de septiembre de 2018 fue asesinada la golfista cántabra de 22 años Celia Barquín Arozamena, ha dado este martes una rueda de prensa en la que ha ofrecido más detalles sobre el crimen.

Según los agentes, la deportista fue acuchillada mientras trataba de defenderse. Su cuerpo apareció en el agua y tenía puñaladas en el torso y en el cuello (La golfista española Celia Barquín, asesinada en un campo de golf en EE.UU. ).

El homicida se encuentra detenido y el juez le ha impuesto una fianza de 5 millones de dólares. Se llama Collin Daniel Richards, tiene 22 años y carece de domicilio conocido (El asesino de la golfista española Celia Barquín es un facineroso que llevaba tres años avisando ).

Not Hispanic, Muslim, Black or an immigrant. https://t.co/yXLvSXT9BA