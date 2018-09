La golfista española Celia Barquín, asesinada en un campo de golf en EE.UU.

La golfista española Celia Barquín Arozamena ha sido asesinada en un campo de gol en Iowa (EE.UU.) según ha confirmado la Policía de la ciudad de Ames, según rt.

El cuerpo sin vida de la deportista de 22 años, que estudiaba en la Universidad del Estado de Iowa, fue hallado en el campo de golf de Coldwater Links sobre las 10.24 de este lunes (hora local).

Según el comunicado policial, unos golfistas encontraron una bolsa de golf abandonada y, posteriormente, agentes hallaron a cierta distancia el cuerpo sin vida de Barquín Arozamena. En el transcurso de la investigación, la Policía determinó que la jugadora fue asaltada y que falleció como resultado de la agresión.

***Update*** Ames Police charge Collin Daniel Richards, age 22 with 1st Degree Murder. Please keep the victim and her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/XmpSx9X0m0