La británica Konta puede con la polaca Radwanska y se lleva el título en Sidney

La tenista británica Johanna Konta se adjudicó este viernes el título en el torneo de Sidney, puntuable para la WTA, tras derrotar a la polaca Agnieszka Radwanska en dos sets por 6-4, 6-2.

Konta, sexta cabeza de serie, sumó el segundo trofeo de su carrera tras el logrado el año pasado en Stanford (Estados Unidos) y lo hizo además en la ciudad en la que nació en un partido donde desarboló a su rival, segunda favorita.

La británica se llevó un primer set pese a que Radwanksa sólo cometió dos errores no forzados, que no compensaron los 19 golpes ganadores de su oponente, que sacó el máximo partido a un 'break' en el tercer juego. En el segundo parcial, la polaca no encontró argumentos y cedió sus dos primeros saques para verse con un 4-0 imposible ya de remontar.

--RESULTADO.

Johanna Konta (GBR/N.6) a Agnieszka Radwanska (POL/N.2) 6-4, 6-2.