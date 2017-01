Nadal: "Estoy listo, estoy jugando bien"

El tenista español Rafael Nadal se ve en buen momento para encarar el primer 'grande' de la temporada, el Abierto de Australia que comienza este lunes y en el que debutará el martes ante el alemán Florian Mayer, "listo" para competir después de un buen estreno de la temporada en el torneo de Brisbane. "Estoy listo. Creo que practiqué muy bien durante un mes y medio en Mallorca. Tuve un buen comienzo de la temporada en Brisbane. Estoy jugando bien", afirmó tras ganar dos buenos encuentros en el debut oficial de la temporada, contra Aleksandr Dolgopólov y el pujante Alexander Zverev, antes de caer con Milos Raonic en cuartos de final. El de Manacor afronta esta nueva temporada tras una complicada segunda mitad de 2016, año al que puso fin en el mes de octubre después de arrastrar una lesión de muñeca que se apresuró a recuperar para no perderse los Juegos Olímpicos por segundo ciclo consecutivo. "Estoy aquí y lo estoy disfrutando", indicó el campeón del primer 'grande' del año en 2009. "Voy a volver al circuito después de un tiempo. La gente puede pensar que no es mucho porque llevo sin jugar desde Shanghái, pero siendo honesto y realista, después de Roland Garros el único torneo que jugué con buenas condiciones fue el US Open", apuntó el número 9 del ranking ATP.

Nadal estrena en Australia su relación profesional con el exnúmero uno del Carlos Moyà. "Carlos es una persona que me conoce bien, alguien muy importante dentro de mi carrera y ahora está en mi equipo. Carlos me ayuda en el día y a día y nos aporta a todos algo un poco distinto. Creo que tanto para mí como para el resto es un alegría", indicó. "Junto a Toni y a Francis van a hacer una muy buena combinación. Ya se están haciendo las cosas bien. Es motivo de satisfacción tener a alguien como él, una persona a la que quiero como amigo. Es una persona que ama el deporte, me conoce bien a mí y por supuesto mi estilo de juego. Toni es el que me conoce más que nadie en este mundo", añadió un Nadal que el año pasado cayó en su estreno en Melbourne Park ante Fernando Verdasco.

Alexander Zverev podría ser el rival de Nadal en la tercera ronda. "Es el abanderado de esta nueva generación, el más completo", subrayó. "Es lógico que aparezca una nueva generación. Creo que es necesario para el tenis. Ni Federer, ni Djokovic, ni Murray, ni yo mismo vamos a estar eternamente aquí", sentenció.