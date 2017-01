Nico Almagro: "No he venido a jugar por 50.000 dólares, tengo más de 10 millones"

El tenista español ha señalado tras su temprana retirada del Abierto de Australia que no ha acudido al primer 'Grand Slam' de la temporada por llevarse el premio económico por jugar primera ronda, sino porque creía que "podía jugar", subrayando además que ha estado dentro del 'Top Ten' del ranking mundial y que tiene "más de diez millones" en ganancias.

"He venido porque creía que podía jugar. He estado en el 'Top 10', y tengo más de diez millones dólares. No he venido a jugar por 50.000. Esta no es la razón", dijo Almagro tras retirarse por lesión ante el francés Jeremy Chardy cuando iba perdiendo 4-0.

Además, explicó que ha estado intentando jugar durante la semana, pero que se sometió a una resonancia magnética y que "el resultado no fue bueno".