Nadal: "Para mí es una victoria de gran valor y estoy muy feliz"

El tenista español Rafael Nadal ha asegurado que su victoria sobre el alemán Alexander Zverev (4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2) es "de gran valor" y que está "muy feliz" tras sellar su pase a los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

"Estoy feliz, he estado mentalmente creo que muy positivo en todo momento, concentrado, aceptando los momentos de nervios, intentando superarlos, y para mí es una victoria de gran valor y estoy muy feliz", apuntó el manacorí a Eurosport tras el encuentro. El balear tuvo que remontar hasta en dos ocasiones frente a un Zverev que sólo perdió una vez el servicio en las tres primeras mangas en un partido que se presumía "complicado". "Ya se sabía antes de empezar el encuentro que era un partido de estos en los que había que sufrir, que había que intentar pasarlo como fuera, y creo que en el comienzo no he jugado bien", reconoció. "El ha jugado mejor que yo al comienzo y después ha tocado remar, he intentado buscar soluciones, restando más delante, después ha habido un rato en el que él sacaba muy bien. En el tercer set, cuando yo creo que tenía el partido más controlado, él se ha puesto a sacar fantástico y la verdad es que no he podido hacer 'break' y, después, he decidido irme como siete metros atrás para cambiarle la visión del saque, y creo que es cuando he empezado a tener más opciones al resto de ganar juegos", finalizó.