Raonic: "Tengo más convicción en estas rondas"

El tenista canadiense Milos Raonic, próximo rival de Rafa Nadal en cuartos de final del Abierto de Australia, ha asegurado que se encuentra "a buen nivel" tras superar a Roberto Bautista este lunes y afronta el partido ante el manacorí en una circunstancia "diferente pero también muy especial", pese a que este año está "lidiando con problemas de salud". "Hubo muchos altibajos. He sido inconsistente durante gran parte del partido. Estuve al límite al final del tercer set pero logré invertir la situación", reconoció Raonic tras imponerse en el duelo de octavos del Open de Australia frente al español Roberto Bautista. "Tras salvar esas tres pelotas de rotura pude enlazar muchos juegos. Tuve fortuna porque el partido podía haber sido mucho más largo", explicó sobre la lluvia caída en Melbourne, que obligó a cubrir la pista con set iguales y 3-3 en la tercera manga. El canadiense se verá las caras en cuartos con Rafa Nadal, a quien ya derrotó en Brisbane el pasado 6 de enero. "Este año estoy lidiando con problemas de salud", declaró Raonic, quien arrastra un proceso febril que no le ha impedido desplegar un gran nivel, con 33 saques directos ante Bautista y una racha de siete juegos consecutivos en los últimos dos sets. "Tengo más convicción en estas rondas. Jugué también a buen nivel, pero no sabía cómo llegaba tras acabar lesionado la temporada 2015. Tras hacer un buen final de año esta vez, jugando mi mejor tenis, las circunstancias son diferentes pero también muy especiales", explicó el próximo rival del único español aún vivo en el cuadro individual.