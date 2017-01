Toni Nadal: "Apuesto por Rafa para ganar el Abierto de Australia"

El entrenador de Rafa Nadal, su tío Toni Nadal, ha asegurado que el balear se ha quitado "un peso de encima al ver que su físico responde" y ha apostado por él para ganar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, aunque antes deberá imponerse en cuartos de final al canadiense Milos Raonic.

"Apuesto por mi sobrino, apuesto por Rafael", señaló en una entrevista a El Partidazo de COPE en respuesta a quién cree que será campeón el próximo domingo en Melbourne. "Rafael está mucho más feliz tanto dentro como fuera de la pista. Se ha quitado un peso de encima al ver que su físico responde", añadió.

Sobre una posible final contra el suizo Roger Federer, con el que años atrás protagonizó numerosas finales de un 'grande', el técnico reconoció que le gustaría. "Le comenté a Rafa que sería muy bonita una final contra Federer, pero te prometo no recuerdo qué me contestó. Aunque las finales me gusta jugarlas con rivales flojos, no con rivales tan fuertes", explicó.

Por último, indicó que es "un poco precipitado" hablar del 'mejor Nadal' de los últimos años. "Al final lo que cuenta es ganar. En los entrenamientos Rafael está jugando muy bien, a un nivel muy cercano al de 2008, 2010 o 2013, pero falta ganar. El año pasado ya jugó muy bien y si no se hubiera lesionado la mano, habría sido un firme candidato al triunfo en Roland Garros", concluyó.