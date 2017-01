Federer: "Sin duda, entiendo la magnitud de jugar la final contra Nadal"

El tenista suizo Roger Federer prefirió evitar pronunciarse sobre sus preferencias en cuanto al rival para la final del domingo del Abierto de Australia, pero sí reconoció entender "la magnitud" que supondría a todos los niveles hacerlo ante el español Rafa Nadal, al que elogió sin miramientos.

"Uno (Dimitrov) irá a por su primer 'grande' o será una batalla épica con Rafa. Todo lo que me preocupa es sobre como puedo ganar, pero, sin duda, entiendo la magnitud de jugar contra Nadal", confesó Federer en rueda de prensa.

El de Basilea sabe que "probablemente se puede pensar" que tiene una "ligera mejor opción de ganar" al búlgaro que al balear. "Pero a quién le importa, al final importa si ganas o no. Estoy en la final, sé que tendré mi opción de ganar el domingo y sin importar quien tendré enfrente, creo que va a ser especial de todos modos", admitió.

De todos modos, se deshizo en elogios hacia el manacorí, "un increíble tenista". "Tiene golpes que nadie más tiene y cuando tienes eso, eres único y especial. Además tiene coraje y la habilidad mental y física para mantener un nivel superalto durante años y lo ha demostrado una y otra vez. Ha vuelto de lesiones una y otra vez y hace que parezca fácil, pero no lo es. Creo que ha sido fantástico para el tenis, le tengo mucho respeto a muchos niveles", subrayó.

Federer y Nadal no se ven las caras en la final de un 'Grand Slam' desde Roland Garros en 2011. "Es mejor jugar ahora que después de que te arrolle en Roland Garros y jugar la final después de Wimbledon", recalcó en relación a las dos finales consecutivas que jugaron en 2008. "Ahora es un momento diferente, ha pasado mucho tiempo y sé que esta pista me permite jugar un tipo de tenis contra Rafa que no puedo hacer en la Central de Roland Garros", aseguró.

"Es mejor no haber jugado en mucho tiempo. La última vez le gané yo en Basilea, pero no miro ese partido como si ganar en Basilea significase que voy a ganar el domingo. Todavía estoy superlejos del trofeo, hay mucho trabajo por hacer", sentenció.