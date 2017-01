Corretja: "La final Nadal-Federer es el sueño más grande de todos los tiempos"

El extenista español Àlex Corretja aseguró que el partido de semifinales del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, entre Rafa Nadal y el búlgaro Grigor Dimitrov que se saldó con la victoria del español (6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4) fue "uno de los partidos más brillantes" que ha visto, y que la final que el balear disputará frente al suizo Roger Federer es "el sueño más grande de todos los tiempos".

"Fue uno de los partidos más brillantes que he visto en mi vida. La calidad del juego, la precisión, la manera de jugar de ambos, su agresividad, su valentía. No creo que hubiera muchos errores. La velocidad y el juego de piernas de los jugadores fue brillante", señaló en declaraciones recogidas por Eurosport.

"Sabíamos que Rafa iba a realizar un partido muy duro para Dimitrov y era muy interesante ver la reacción del búlgaro. Fue fantástico ver que Grigor está preparado. Demostró que va a ser ese gran jugador que todo el mundo esperaba que fuera. Le ha llevado tiempo porque necesitaba más experiencia, pero este es un punto de inflexión en su carrera y su juego fue absolutamente maravilloso", agregó.

El catalán admitió que la hazaña de Nadal fue "impresionante" y "absolutamente brillante", ya que logró ser "agresivo" y supo frenar el juego "variado" de un tenista que promete como es Grigor Dimitrov, actual número 15 del mundo.

"Lo que hizo Rafa también fue impresionante. Manejó la situación muy bien intentando ser tan agresivo como pudo. Grigor hizo un juego muy variado y eso no es fácil de frenar. Hubo un momento en el quinto set con 4-3 en el marcador y 15-40 en el que Rafa jugó el mejor tenis de su vida. Fue algo absolutamente brillante", indicó.

El que fuera número 2 del ranking ATP manifestó que prefiere no comparar el pasado y el presente, ya que lo único importante para él es ver jugar a Rafa Nadal "un tenis increíble de nuevo", que le ha llevado hasta su vigesimoprimera final de un 'Grand Slam'.

"Es difícil comparar épocas. Lo más importante para mí es ver a Rafa jugar un tenis increíble de nuevo. No sé si es mejor que hace seis, siete u ocho años y la verdad es que es algo que no me importa. Lo más importante es que está en la final nuevamente y moviéndose bien otra vez. Puede ser agresivo pero también hacer esos puntos que sólo Rafa puede hacer", declaró.

Respecto a la gran final del torneo que disputarán el domingo (9.30 hora peninsular española) Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, Corretja afirmó que es "el sueño más grande de todos los tiempos" ya que se suma el hecho de ser la primera final del año y que la jueguen dos leyendas de este deporte a las que equipara con "estrellas del rock".

"Es un sueño tener a Rafa en la final y que la final sea contra Roger Federer lo convierte en el sueño más grande de todos los tiempos. En mi opinión, no puede haber una final más grande que esa, por ser la final del primer 'Grand Slam' del año y por todo lo que ellos le han dado al tenis tanto dentro como fuera de la pista. Rafa y Roger son lo más parecido que yo he visto a estrellas del rock", exclamó.

El barcelonés parece tener claro que Nadal hará "una final increíble" ante Federer en un choque con el que "nadie puede estar triste" y en el que considera que "ambos jugadores" son merecedores del título, por lo que es complicado elegir.

"Confío en que Rafa se recupere bien. Va a tener unas 44 horas para recuperarse antes de la final. Va a tener tiempo. Por supuesto, es lo que es pero creo que Rafa va a hacer una final increíble. Veremos quién gana pero va a ser la única vez en mi vida en la que creo que ambos jugadores merezcan el trofeo. Desafortunadamente eso no puede ocurrir y ambos necesitarán jugar para alcanzar la gloria, algo que por otro lado va a ser muy bonito para el tenis", apuntó.

"Por supuesto, los españoles y los suizos tienen a su favorito. Pero es uno de esos partidos en los que al final nadie puede estar triste. Por supuesto sentiremos pena por el jugador que pierda, pero no solo porque adoremos a Rafa o a Roger. Es como pensar en quién quieres que gane, si tu padre o tu madre. Adoras a los dos. Vamos a dejar que jueguen y ver qué ocurre el domingo", añadió.

Finalmente, Corretja hizo mención al juego de Federer alegando que este es "similar" al de Dimitrov que Nadal conoce bien, pues es el de su duelo más reciente y que hace el enfrentamiento aún más "interesante" si cabe. "Rafa jugó frente a Grigor, quien tiene un estilo de juego similar al de Roger, quizás Federer subirá a la red un poco más y presionará más el segundo servicio de Rafa. Va a ser muy interesante verles jugar", subrayó.