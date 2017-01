Federer: "Lo que me hace más feliz es ver a mis amigos y a mi familia tan contentos"

El tenista Roger Federer, que el domingo conquistó ante el español Rafa Nadal (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, ha asegurado que lo que más "feliz" le ha hecho de vencer en Melbourne ha sido ver a sus amigos y a su familia "tan contentos".

"No sé cuánto he dormido, pero tuve que volver a ver algunos 'highlights' para ver cómo había cerrado el partido y revivir las emociones de nuevo. Lo que me hace más feliz es ver a mis amigos y a mi familia tan contentos, a mi equipo, a todos los que estaban allí", declaró este lunes ante los medios de comunicación.

En este sentido, reconoció que fue "emotivo" saber que sus paisanos le estaban apoyando. "Fue emotivo cuando escuché que la gente en Suiza estaba siguiéndome. Vi a gente muy feliz de que ganara un 'Grand Slam' de nuevo y particularmente este. Es un poco un cuento de hadas volver de esta forma", explicó.

El número 10 del mundo, que tras conquistar el trofeo afirmó que saldría "de fiesta como una estrella de rock", cumplió su promesa. "Llegamos a casa con la salida del sol, estuvo bien. Fue genial ver amanecer en Melbourne, al entrar en la habitación, fue una noche larga pero muy divertida. Todo el mundo lo pasó bien, fue un día especial, un par de semanas especiales y finalizaron de una gran forma, divirtiéndonos mucho. Olvidando toda la presión", bromeó.

Además, el helvético destacó que la victoria es todavía más importante porque se trata del primer trofeo de 'Grand Slam' desde que nació su segundo par de gemelos, Leo y Lenny, el 6 de mayo de 2014. "Es mi primera victoria de 'Grand Slam' con mis niños, no habían nacido cuando gané en 2012, así que es especial para Mirka y para mí", apuntó Federer, que también tiene dos gemelas, Myla y Charlene -nacidas el 23 de julio de 2009-. "Las niñas estaban muy contentas con el trofeo. Probablemente olvidarán lo que pasó, pero estaban contentas de que yo estuviese feliz", indicó.

"Les vi esta mañana. Cuando entré, se despertaron. Se pusieron todos muy contentos cuando entré con el trofeo. Fue una media hora increíble", recordó.