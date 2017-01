Conchita Martínez: "Claro que sería bueno tener a Nadal, es un jugador increíble"

La capitana española de Copa Davis, Conchita Martínez, ha reconocido que "claro que sería bueno tener a Nadal" para la eliminatoria contra Croacia porque "es un jugador increíble", pero ha añadido que su sustituto, Feliciano López, es "un jugador con mucha experiencia en esta competición".

"Claro que sería bueno tener a Rafa Nadal en tu equipo, es un jugador increíble, pero Feliciano está aquí con nosotros, es un jugador con mucha experiencia en esta competición y es un gran jugador en este tipo de superficies", recalcó Martínez ante la prensa en Osijek, ciudad que el próximo fin de semana acogerá la eliminatoria.

Acerca de la superficie que se han encontrado en el pabellón Sportska Dvorana Gradski, la capitana expuso que "normalmente" prefieren "jugar en tierra". "Pero hemos venido a jugar fuera y obviamente eso es imposible. La pista está bien, es bastante rápida, tiene botes irregulares pero vamos a entrenar estos días y estaremos preparados", tranquilizó.

Respecto a las bajas de su rival, que no contará con sus mejores jugadores en el ranking mundial -Marin Cilic, Ivo Karlovic, Borna Coric ni Ivan Dodig-, no ocultó que "obviamente no es el mejor equipo que Croacia puede tener para esta semana".

"Pero nosotros vamos a poner el foco en nosotros, en dar lo mejor e intentar ganar la eliminatoria. No sé las razones. Ellos terminaron la temporada pasada realmente tarde, disputando la final de la Davis, y después de eso seguramente necesitas un descanso y centrarte en tu pretemporada. El Abierto de Australia no ha sido bueno para ellos. No sé cuáles eran sus prioridades o qué ha pasado por su mente", valoró.

Además, la exjugadora recalcó que "hace mucho frío" en Osijek, con varios grados bajo cero, pero que no será un problema. "Especialmente para estos chicos que vienen de Australia, la temperatura fuera es baja. Hemos visto que hay nieve y es otro cambio al que hay que adaptarse. No es fácil, superficie distinta, temperatura diferente, pero por eso venimos con suficiente antelación para estar preparados", concluyó.