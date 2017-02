Bautista: "Era importante irse al menos con 1-1"

El tenista español de Roberto Bautista dijo este viernes tras su victoria frente a Ante Pavic (6-4, 6-2, 6-3) en el segundo partido de la primera eliminatoria de Copa Davis contra Croacia que "era importante irse al menos con 1-1", tras la derrota de Pablo Carreño ante Franko Skugor en el partido previo en cinco sets (3-6, 6-3, 6-4, 4-6 y 7-6).

"Era importante irse al menos con 1-1. Es verdad que el partido de Pablo al final se complicó, no lo conseguimos, pero nos quedan aún tres puntos. El equipo está concienciado en el trabajo que queda. Mañana es importante hacer un buen doble y llegar al domingo con 2-1 arriba", dijo el español respecto al partido de dobles del sábado, que disputarán Feliciano López y Marc López contra Draganja y Mektic.

El tenista castellonense, número 16 del ranking ATP, dijo que completó un partido "serio" en el que no tuvo "complicaciones". "Es difícil encontrarse perfecto en Copa Davis, pero he hecho un buen trabajo y un partido serio y por suerte no he tenido complicaciones", afirmó en declaraciones a Teledeporte.

Ahora los ojos están puestos en el choque de dobles del sábado, un punto fundamental para encarrilar la eliminatoria frente a Croacia. "A descansar mañana, a animar al equipo y a ver si mañana ganamos el doble y el domingo puedo hacer otro buen partido", concluyó.