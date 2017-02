Muguruza: "El equipo checo es muy completo y cada punto será muy duro"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza espera "una eliminatoria muy dura" contra la República Checa, correspondiente a la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Federación, sobre todo porque su rival "es muy completo", aunque aseguró que están "muy motivadas" para intentar pelear por la victoria.

"El equipo checo es un gran equipo, ha ganado cinco veces en los últimos años la Fed Cup, así que será una eliminatoria dura, tal vez la eliminatoria más dura que podemos jugar", comentó Muguruza ante los medios en declaraciones facilitadas por la RFET.

Por ello, la hispano-venezolana tiene claro que será "difícil" ganar a las actuales campeonas pese a que tengan la baja de Petra Kvitova. "Es un equipo muy completo, todas juegan bien en individuales y también en los dobles, cada punto será muy duro", advirtió.

El siete del mundo ha jugado "contra todas las jugadoras checas" que estarán en esta eliminatoria, en especial contra Karolina Pliskova. "Con ella he jugado algunas veces más y es muy duro, pero contra todas ellas es duro", recalcó.

Además, reconoció que todas en Ostrava echan "de menos" a Carla Suárez "una gran jugadora que ha hecho grandes partidos en Fed Cup". "Pero hemos traído nuestro mejor equipo. Esto es el Grupo Mundial y estamos muy motivadas", confesó.

"Es difícil mantener siempre el nivel que tuve para ganar en Roland Garros, todo el mundo espera que lo mantenga. He tenido que pasar página y empezar de nuevo para mostrar más de lo que mostré en París. Ya me he olvidado del año pasado", subrayó Muguruza sobre el bajón que tuvo en 2016 tras conquistar su primer 'Grand Slam'.

Finalmente, y aunque ha hablado "muchas veces" del tema, la de Caracas reiteró su deseo de jugar con España. "La mitad de mi familia es de Venezuela, la otra mitad es de España y elegí representar a España como jugadora de tenis y creo que es una gran elección para mí", se sinceró.

Por su parte, la capitana Conchita Martínez indicó que la pista del Ostravar Arena es "rápida", pero la ve "bien y jugable" para la eliminatoria. "El pabellón es muy bonito, todo está muy bien. Ellos eligen lo que más les conviene como haríamos nosotros en casa", sentenció la oscense.