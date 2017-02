Feliciano López y Marcel Granollers se despiden en la primera ronda de Rotterdam

Los tenistas españoles Feliciano López y Marcel Granollers se despidieron a las primeras de cambio del torneo de Rotterdam (Holanda), puntuable para la ATP y que se disputa en pista dura 'indoor', tras caer este lunes en sus partidos de la primera ronda.

El jugador toledano no pudo con el francés Pierre-Hugues Herbert, clasificado desde la previa y que se impuso en un apretado encuentro decidido en dos 'tie-breaks' por 7-6(5), 7-6(5). 'Feli' no cedió ni una sola bola de rotura en todo el partido, pero no aprovechó ninguna de las cuatro de las que dispuso y terminó dilapidando sus opciones en las dos 'muertes súbitas'.

Por su parte, Granollers resultó eliminado por tercer torneo consecutivo en la primera ronda al perder en su estreno ante el ruso Evgeny Donskoy por un doble 6-4 en un encuentro en el que no pudo romper el saque de su rival.

--RESULTADOS.

-Primera ronda.

Evgeny Donskoy (RUS) a MARCEL GRANOLLERS (ESP) 6-4, 6-4. Robin Haase (HOL) a Florian Mayer (ALE) 7-5, 7-6(3). Pierre-Hugues Herbert (FRA) a FELICIANO LOPEZ (ESP) 7-6(5), 7-6(5).