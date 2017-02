Ramos remonta al argentino Pella y Robredo retorna con victoria ante Fognini en Buenos Aires

Los tenistas Albert Ramos y Tommy Robredo se clasificaron este martes para la segunda ronda del torneo de Buenos Aires, puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, con especial mención para el gerundense, que volvía al circuito tras varias lesiones.

Ramos, quinto cabeza de serie, tuvo muchos problemas en su estreno y se deshizo tras más de tres horas de partido del local Guido Pella en tres mangas por 6-7(8), 6-4, 7-6(6) y después de salvar una bola de partido en la 'muerte súbita' del tercer y definitivo parcial. Otro argentino, Leonardo Mayer, será su siguiente rival.

"Creo que ha sido un partido muy igualado en el que los dos podríamos haber ganado y si soy sincero me sabe muy mal por Guido porque creo que es un excelente jugador y una excelente persona", confesó el español en la entrevista en la pista tras el partido.

Por su parte, el veterano Robredo logró su primera victoria en el circuito en más de un año tras perderse seis meses de la campaña pasada por una lesión de codo y después de pasar a inicios de este 2017 por el quirófano para solucionar un problema en ambos pies.

El de Hostalric, campeón en la capital argentina en 2009, olvidó todas estas vicisitudes con un sólido triunfo ante uno de los favoritos, el italiano Fabio Fognini, al que derrotó en dos sets por 6-4, 6-3, en lo que fue su primer triunfo ante un 'top 50' desde el Masters de Cincinnati en 2015.

"Ha sido un año muy difícil y la verdad es que no podría estar más contento. Sabía que iba a costar coger el nivel y he estado muy bien de cabeza. Lo más importante es que he disfrutado sin dolor. Sabes que si no estás bien, no puedes ganar a un jugadorazo como Fabio, que tiene mucho talento y puede sacarte un golpe ganador en cada tiro. Hay que estar muy sólido para hacerle frente y estoy muy contento por ello", celebró el catalán, que espera al ganador del choque entre el dominicano Víctor Estrella y el brasileño Thiago Monteiro.

--RESULTADOS.

-Primera ronda.

Guido Andreozzi (ARG) a Renzo Olivo (ARG) 2-6, 6-4, 6-4.

Carlos Berlocq (ARG) a Jozef Kovalik (SVK) 6-4, 6-4.

Alexandr Dolgopolov (UKR) a Janko Tipsarevic (SRB) 6-3, 6-3.

Joao Sousa (POR/N.6) a Horacio Zeballos (ARG) 6-2, 7-6(4).

Diego Schwartzman (ARG) a Facundo Bagnis (ARG) 6-1, 6-4.

Alessandro Giannessi (ITA) a Rogerio Dutra Silva (BRA) 5-7, 7-6(6), 6-4.

TOMMY ROBREDO (ESP) a Fabio Fognini (ITA/N.7) 6-4, 6-3.

ALBERT RAMOS (ESP/N.5) a Guido Pella (ARG) 6-7(8), 6-4, 7-6(6).