Alba Carrillo dice que Feliciano López la tenía a 'pan y agua' en el sexo y la hacía dormir en el suelo

De los creadores de "Encontré unas bragas que no eran mías" llega este viernes a las pantallas: 'Alba Carrillo no tenía sexo con Feliciano'.

La modelo está muy despechada, alimenta con rencor sarraceno una cruzada contra el tenista Feliciano López y está dispuesta a contar que no tenían sexo, que se sentía anulada o que incluso llegó a dormir en el suelo de la casa.

Lo hará en Sálvame Deluxe este viernes pero ya ha adelantado algunas de las cosas que dirá en plató.

La diferencia es que ahora cobrará en torno a los 18.000 euros y además cuenta -para ilusión del atribulado Paolo Vasile capo de Mediaset- con la posibilidad de volver a trabajar en televisión, si genera la audiencia suficiente como para hacer sombra a Tu cara me suena, el espacio de Antena 3 que está machacando a Jorge Javier.

En Telecinco, Alba Carrillo está dispuesta a repetir una vez todo lo que ha dicho en estos meses y a poner por los suelos a Feliciano como hombre y como marido.

La modelo revelará cosas tan íntimas como que no tenían sexo.

"No había relaciones, me hacía sentir un trapo", ha dicho en la entrevista previa, donde ha resaltado que su vida con el tenista fue un "auténtico infierno".

Y eso que su relación con Feliciano comenzó con el objetivo de darle celos a su ex pareja Fonsi Nieto, con quien hacía unos meses que había roto cuando comenzaron.

"He llegado a dormir en el suelo; quizás empecé con él por intentar recuperarme después de lo de Fonsi. Al principio me sentí protegida. Tres meses antes del enlace le dije que no me podía casar por sus padres; sus padres tenían llaves de casa y firmaban en mi nombre, me tenía anulada".

"Feli no es nada sensible. Mi marido, un mes después de estar fuera de casa, a mi ni me quería tocar".