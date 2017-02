Alba Carrillo: "Feliciano López me propuso hacer tríos sexuales y que me operara las tetas"

Lo hace por rencor y por dinero. Por rencor, porque está despechada. Por dinero, porque Paolo Vasile a través de Jorge Javier Vázquez y compañía le han pagado la friolera de casi 20.000 euros por soltar tanta basura por la boca y en prime time (Alba Carrillo dice que Feliciano López la tenía a 'pan y agua' en el sexo y la hacía dormir en el suelo).

La modelo Alba Carrillo, en proceso de separación con el tenista Feliciano López, ha desvelado detalles íntimos de su relación en el plató de 'Sálvame Deluxe' (La despechada Alba Carrillo le 'toca las pelotas' a Feliciano López tachándole de bisexual).

"Feliciano me propuso hacer tríos y que me operara el pecho para salvar lo nuestro", ha asegurado. La modelo ha revelado que su vida sexual no era "para tirar cohetes", no calificó sus relaciones como "satisfactorias" y relató que los viernes era el único día que se relajaban un poco y tenían algo de intimidad.

La maniquí ha detallado que llegó a dudar sobre las preferencias sexuales del tenista por su falta de interés en el contacto íntimo con ella, y le preguntó si prefería la relación con otros hombres.