Feliciano López al enterarse de Alba Carrillo dice que es homosexual: "Si puedo ir a por ella, iré"

Con cara de indiferencia pero cabreado como un mono, con un mosqueo de cuidado y disfrutando de la fiesta en Acapulco. Así se encontraba Feliciano López mientras su exmujer, Alba Carrillo iba a a Telecinco, cobraba cerca de 20.000 euros por contar lo inconfesable y revelaba oscuros episodios de su fugaz matrimonio con el tenista (Alba Carrillo dice que Feliciano López la tenía a 'pan y agua' en el sexo y la hacía dormir en el suelo).

A golpe de talonario, la modelo se sentaba en el plató del Deluxe y le contaba a Jorge Javier Vázquez que su matrimonio ha sido un infierno:

"Me veía llorar y se quedaba frío, con una mirada escalofriante; he llegado a dormir en el suelo, no me he sentido valorada".

Pero la gota que ha colmado el vaso han sido las declaraciones de la modelo sobre la presunta homosexualidad del tenista, "no me quería ni tocar, a mí me hacía sentir un trapo" (Alba Carrillo: "Feliciano López me propuso hacer tríos sexuales y que me operara las tetas").

Además, durante la entrevista en Telecinco, Alba ha señalado que su vida sexual era escasa pero que le hacía propuestas que ella no compartía:

"Me propuso hacer tríos... En los torneos tienen a sus chicas".

Feliciano que está fuera de España, ha respondido. Ha sido a través de la periodista Beatriz Cortázar en ABC, "no habrá pacto, no pienso darle nada a Alba, ya que considero que no hay razón", ha señalado muy molesto con su ex.

Las palabras del tenista han sido rotundas en el programa de Ana Rosa:

"Me dio muchísima pena verla, hizo el rídiculo. Gracias a Dios estoy por encima de ella. El partido de mi vida lo he ganado quintándomela de en medio. Si puedo ir a por ella, iré" .

En un principio, a través de sus abogados, ambos tenían previsto realizar una separación cordial y de mutuo acuerdo, pero la intervención de la modelo en una dura entrevista que deja la imagen del tenista por los suelos, ha provocado la guerra definitiva.

La abogada de Alba Carrillo, Teresa Bueyes, explicaba en El programa de Ana Rosa que la modelo fue engañada en el momento en el que firmó la separación de bienes gananciales y aducía que esa cláusula era nula y que aún no había recibido los bienes que le corresponderían., el tenista contestaba:

"Alba renunció de forma voluntaria y el notario dio fe de ello en una escritura".

En estos momentos Feliciano se encuentra en México por compromisos profesionales, donde disputa el Abierto Mexicano Telcel en el Fairmont Acapulco Princess.

Su abogado ya ha recibido órdenes para tomar las medidas oportunas.