Fernando Verdasco supera su debut en Dubai ante el italiano Andreas Seppi

El tenista español Fernando Verdasco superó este martes la primera ronda del torneo de Dubai, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, tras deshacerse del italiano Andreas Seppi en dos sets por 6-2, 7-5.

El jugador madrileño, semifinalista este año en una pista similar como la del torneo de Doha, firmó un buen estreno para ganarse su pase a la segunda ronda donde se medirá con su compatriota Roberto Bautista, sexto favorito.

Aunque en un principio su rival iba a ser el alemán Florian Mayer, la baja de este dio entrada como 'lucky loser' a un Seppi al que el zurdo español le había derrotado en siete de sus anteriores ocho enfrentamientos.

Verdasco dominó desde su servicio la primera manga, que solventó con autoridad tras firmar dos 'breaks', pero se encontró con más problemas en la segunda por su bajón con el saque, con el que realizó seis dobles faltas.

Sin embargo, mantuvo siempre la iniciativa en el marcador pero no sacó partido a ninguna de sus dos roturas, desperdiciando además su saque con 5-4 arriba. El italiano no aprovechó esta concesión y tras conceder en el siguiente juego su servicio, el madrileño no perdonó en esta ocasión para cerrar el partido.

Por otro lado, la sorpresa de la jornada saltó con la eliminación del suizo Stanislas Wawrinka, segundo cabeza de serie, que no pudo con el bosnio Damir Dzumhur, que se impuso en dos sets por 7-6(4), 6-3.

--RESULTADOS.

-Primera ronda.

FERNANDO VERDASCO (ESP) a Andreas Seppi (ITA) 6-2, 7-5.

Evgeny Donskoy (RUS) a Mikhail Youzhny (RUS) 6-4, 6-4.

Damir Dzumhur (BHE) a Stan Wawrinka (SUI/N.2) 7-6(4), 6-3.