Serena Williams se da de baja en Indian Wells y Miami y pierde el número 1 ante Kerber

La tenista estadounidense Serena Williams se ha retirado del torneo de Indian Wells, de categoría Premier, a causa de una lesión en la rodilla izquierda, que le hará además perder el primer puesto del ranking de la WTA, haga lo que haga la alemana y, hasta ahora, número 2 del mundo, Angelique Kerber.

"Desgraciadamente, tengo que retirarme del torneo de Indian Wells y del de Miami. No he podido entrenar debido a mis rodillas y me decepciona no poder estar allí. Seguiré adelante y siendo positiva, para volver lo antes posible", declaró Williams en un comunicado.

Como consecuencia, el cuadro se verá alterado para colocar a la checa y número 3 del mundo, Karolina Pliskova, en el puesto que deja Williams, trayendo consigo a la eslovaca y número 5, Dominika Cibulkova, al puesto liberado por Pliskova.

La dos veces campeona de Indian Wells (1999 y 2001), que el año pasado volvió al torneo tras 14 años de ausencia por haber escuchado gritos racistas, hizo historia el pasado enero al conseguir su vigesimotercer 'Grand Slam', récord histórico en la categoría femenina, con la consecución de su séptimo Abierto de Australia y su vuelta al número uno del mundo.

Sin embargo, dejará la cabeza del ranking en favor de una Angelique Kerber, que la había destronado en 2016 y que tratará de mejorar sus registros de dos semifinales en el torneo californiano, donde el año pasado cayó en segunda ronda.