Nadal: "No podemos tener un campeón de la Copa Davis cada año"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que los cambios que la Federación Internacional de Tenis (ITF) va a realizar en la Copa Davis, reduciendo los partidos de cinco a tres sets y pasando de tres a dos días de juego, no son suficientes para permitir que los mejores tenistas del mundo participen en las eliminatorias, y ha afirmado que no pueden "tener un campeón" distinto "cada año".

"En mi opinión, no se trata de elegir entre partidos al mejor de tres o al mejor de cinco. Se trata de que no podemos tener un campeón de la Copa Davis cada año. Eso devalúa la competición. Si los mejores jugadores no están jugando muy, muy a menudo, entonces estás haciendo algo que no es bueno", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que la ITF se centra demasiado en el "cuadro pequeño" y que para los jugadores de la parte alta de la ATP resulta casi imposible mantener el nivel en el cuadro individual del circuito con participar en la Davis. "La Copa Davis es una competición preciosa, muy emocional. Para mantener ese nivel de emoción y de calidad del tenis debes hacer las cosas para los mejores jugadores; los mejores jugadores necesitan sentirse cómodos jugando cada vez que van a la Davis", subrayó.

Por todo ello, el balear consideró que el campeón de la Copa Davis debería ser coronado cada tres años. "No me refiero a un año sin Copa Davis. Quiero decir, por ejemplo, dos eliminatorias por año. Eso sería algo razonable y los jugadores estarían muy motivados para jugar la Copa Davis", manifestó.

Nadal, campeón de la Davis en 2004, 2008, 2009 y 2011, recordó las dificultades que tenía para cuadrar calendario. "Terminas la Davis, el último torneo del año, en diciembre, y luego en enero empiezas de nuevo. Y es difícil", dijo, y dejó en el aire su participación en la eliminatoria contra Serbia que se celebrará del 7 al 9 de abril. "No puedo decir si estaré allí o no, pero es obvio que el momento de la temporada no es bueno para mí, porque necesito prepararme para la arcilla", concluyó.