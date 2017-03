Murray cae ante Pospisil en su estreno en Indian Wells

El tenista escocés Andy Murray ha caído eliminado en su estreno en Indian Wells, en dos sets (6-4, 7-6(5)), ante el tenista canadiense Vasek Pospisil en el partido correspondiente a la tercera ronda del torneo, primer Masters 1000 de la temporada, disputado sobre pista dura.

El actual número 1 del ranking ATP, que se puso con el primer 'break' a su favor, no pudo aguantar su saque y, hasta en tres ocasiones, el americano reaccionó con 'contrabreaks' para asestar el primer golpe y llevarse la primera manga.

Pospisil, que no ha disfrutado de un último año demasiado plácido al bajar hasta el puesto 135 del ranking mundial, levantó el vuelo con la llegada a su equipo técnico, a finales de 2016, de Mark Woodforde.

Apenas iniciado el segundo parcial, rompió el saque de Murray pero, incapaz de conservarlo, recurrió al 'tie-break' para asegurarse la victoria tras ponerse con cuatro pelotas de partido y, a la cuarta, fue la vencida con un 'drive' inapelable.

Con este triunfo en una de las grandes citas antes de la llegada de la primavera, Pospisil ve florecer un atisbo de mejora en juego y sensaciones al romper su mala racha y batir, por primera vez en su carrera, a Murray. "Si elijo algunos de los grandes momentos en mi carrera, este es definitivamente uno de ellos", manifestó.

"Vencer al número uno del mundo, alguien como Andy, ha sido increíble", subrayó. Además, el canadiense cumple en Indian Wells, ya que conquistó junto a Sock el título de dobles, por lo que buscará, a partir del lunes -ante Dusan Lajovic-, seguir soñando con la machada individual.

Por su parte, Andy Murray reconoció su déficit de rendimiento con el saque y destacó el juego ofensivo de un Pospisil que mostró "muy buenos reflejos en momentos y puntos importantes". "No he sacado particularmente bien esta noche, lo que no ayudó a que las cosas funcionasen. Y luego en el segundo set, él comenzó a jugar más agresivamente", finalizó.