Nadal: "No he tenido oportunidad de ganar, ha jugado mejor que yo"

El tenista español Rafael Nadal ha valorado este jueves la derrota ante Roger Federer en los octavos de final del torneo de Indian Wells, en un partido en el que "no tuvo opción alguna de ganar", a diferencia del partido que le enfrentó al suizo en Australia.

"En Australia, fue un partido muy apretado. Tuve buenas oportunidades de ganar. Hoy no, ha jugado mejor que yo. No he jugado mi mejor partido y él ha jugado muy bien. En este tipo de partidos, cuando no estás jugando a tu nivel, son imposibles de ganar", declaró Nadal tras el partido en declaraciones recogidas por la web del torneo.

El de Manacor analizó un partido que se le puso cuesta arriba tras la rotura de servicio que le hizo el suizo en el primer juego del primer set y en el segundo juego de la segunda manga. "Cuando Roger tiene ventaja, su saque es tan bueno y tiene tanta confianza en él, que puede jugar mucho más relajado", reflexionó.

"Lo peor para mí en el partido fue que desde el principio me vi en desventaja con él, perdiendo el primer servicio del partido y el segundo servicio del segundo set. En estas circunstancias, es muy difícil jugar contra Roger", admitió Nadal.