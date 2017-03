Pablo Carreño juega por la final ante ‘Stanimal’ Wawrinka

Pablo Carreño, único español que sigue en Indian Wells, tiene este sábado (19:00, MD2) la ocasión de meterse en su primera final de un Masters 1.000, aunque para hacerlo tendrá que superar otra barrera: ganar a Stanimal Wawrinka, número 3 del mundo ante el que ha perdido en sus dos únicos duelos (Oeiras 2013 y Ginebra 2016) (Pablo Carreño reta al suizo Wawrinka en semifinales de Indian Wells).

Carreño ha madurado desde que llegó en 2016 a la Academia Equelite de Juan Carlos Ferrero, con quien se entrena a menudo, aunque en California le acompaña Samuel López, técnico de la empresa. Antonio Martínez Cascales, presidente fundador y entrenador en su día de Ferrero, nos da algunas claves de la mejoría del gijonés:

"Tiene mucha más confianza. Se le ha insistido en que sea más agresivo, que busque más el punto, que no juegue a pasar la bola, a no fallar. En definitiva, que sea menos conservador. Antes sacaba para poner la bola en juego, como un primero-segundo, y ahora gana más puntos con su primer saque. El segundo aún lo puede mejorar, aumentando un 15% su velocidad. Es importante que no deje pelotas neutras. Antes le pasaba mucho y ahora solo alguna vez".