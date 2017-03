Federer: "Llegar a 90 títulos sería un gran logro"

El tenista suizo Roger Federer, quien atesora un total de 89 títulos en su carrera, ha asegurado que lograr 90, algo que podría conseguir este domingo en la final de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1000 de la temporada, frente a su compatriota Stanislas Wawrinka, "sería un gran logro".

El de Basilea, que ya ha logrado ganar Masters 1000 sin perder su saque -Cincinnati 2012 y 2015- tratará de conseguirlo por primera vez en Indian Wells, después de derrotar en semifinales a Jack Sock en dos sets sin ceder su servicio.

"En el segundo set tuve que confiar mucho en mi segundo saque. Me alegro de que estuviera allí, porque no he servido particularmente bien en ese segundo set. Las cosas se complicaron un poco, pero definitivamente fue bueno ganar en dos sets y estar de vuelta en otra final aquí", indicó en declaraciones recogidas por la web de ATP.

Este domingo podría ganar su quinto título en el torneo californiano tras imponerse en 2004 a Henman, en 2005 a Hewitt, en 2006 a Blake y en 2012 a Isner, una corona que supondría la 90 de su carrera deportiva y "un gran logro" tanto para él como para todo su equipo.

"Los objetivos que me fijé para el año eran jugar hasta Miami y ver cómo me sentía. En este momento no puedo soñar con llegar a 100 títulos. Yo estaría feliz de estar jugando otros 10 torneos. Ahora estoy fuerte. Llegar a 90 mañana ya sería un gran logro para mí y mi equipo", manifestó.

Enfrente tendrá, por vigésima tercera ocasión, a su compatriota, contra quien lidera el cara a cara (19-3) y todos los últimos partidos sobre pista dura. "El ha pulido su juego sobre canchas rápidas. Es el campeón reinante del US Open y en su primer torneo estadounidense después de eso está demostrando que no fue una sorpresa que ganó", comentó sobre su rival.

"Tengo una mentalidad ofensiva que está en mi ADN. Y a veces a un jugador como Stan le gusta tener un poco más de tiempo para pegar, tal vez pueda precipitarlo. Pero veremos si eso es posible mañana", agregó.

Su increíble semana en el torneo le ayudaría a ascender en el ranking ATP, como mínimo, hasta el séptimo puesto, y si se consagra campeón por segunda vez en el año, desplazaría de la sexta casilla al español Rafa Nadal, algo que no le quita el sueño.

"Me encantaría volver a ser el número uno del mundo. Pero el ranking no es una prioridad en este momento. Se trata totalmente de estar saludable, disfrutar de los torneos que estoy jugando y tratar de ganar. No quiero exagerar y cansarme de viajar y de sólo jugar torneos y de estar allí sin aspiraciones. No es por eso que estoy jugando", subrayó.