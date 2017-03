Federer conquista Indian Wells y estira una era sin fin

El tenista suizo Roger Federer se proclamó campeón del torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, después de superar (6-4, 7-5) este domingo en la final a su compatriota Stan Wawrinka, alargando un regreso triunfal esta temporada en la que ya agrandó su leyenda ganando en Australia.

A sus 35 años, después de seis meses fuera de las pistas por culpa de sus rodillas, el de Basilea agota los elogios. En Melbourne, ante Rafa Nadal, estiró su palmarés sin rival en el 'Grand Slam' a los 18 títulos. Dos meses después, Federer suma su quinto trofeo en el desierto californiano, 25º Masters 1.000 y 90º títulos en su carrera.

El renovado Federer se impuso a un buen Wawrinka, que terminó hincando la rodilla al sufrir a su rival metido en la pista, tremendamente agresivo en los momentos clave. Ambos guardaron bien su saque de inicio y el campeón del US Open sujetó la agresividad de su amigo con raquetazos a discreción.

El de Basilea no tuvo opción de poner en práctica su juego ofensivo, el que barrió a Nadal en octavos de final. Con 5-4, al resto, Federer buscó la primera bola de 'break' y la encontró después de una bola cantada como mala de Wawrinka que finalmente no lo era, aunque el de Lausana no la pidió. Federer tomó ventaja.

Wawrinka no quiso salirse del partido y comenzó con fuerza, logrando el 'break' de inicio. Sin embargo, Federer exigió cada servicio de su compatriota y firmó una remontada con la que pasó a mandar en el segundo set (3-2). La llegada de los juegos decisivos repitió el guion del primer acto y después de rozarlo con 5-4, con 6-5 sí llegó el 'break' con el que Federer se vio de nuevo campeón.

Muchas veces, por mucha gente, se ha visto 'enterrado' Federer. Después de un complicado 2013 ya volvió con fuerza para estar dos años incluso peleando por volver a ser el número uno. En 2016 cayó de nuevo en las lesiones, pero su regreso, la exhibición en Australia seguido de Indian Wells, hace interminable la 'era Roger'.

--RESULTADO: -Final.

Roger Federer (SUI/N.9) a Stan Wawrinka (SUI/N.3) 6-4, 7-5.