Rafa Nadal: "No me sorprendieron las declaraciones de Toni, simplemente no lo sabía"

El tenista español Rafael Nadal ha declarado que no le resultaron sorprendentes las declaraciones de su tío y entrenador, Toni Nadal, quien avanzó que dejaría de ser su entrenador la próxima temporada para dedicarse a la formación de jóvenes talentos en la Academia en Manacor, según informaciones que el propio Toni ya se encargó de matizar.

"Las declaraciones de Toni Nadal no me sorprendieron, simplemente es que no lo sabía en aquel momento. Pero luego lo entiendes, uno lleva muchos años por el circuito y se ha perdido cosas muy importantes de sus hijos y necesita estar más cerca de su familia. Le estoy muy agradecido".