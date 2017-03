La WTA baraja permitir a los entrenadores dar instrucciones desde la grada

La WTA baraja la posibilidad de cambiar las reglas existentes para permitir a los entrenadores de las tenistas el hecho de dar instrucciones desde la grada, según ha asegurado este sábado el director ejecutivo del organismo, Steve Simon.

Bajo la normativa actual, las tenistas pueden conversar con sus entrenadores en los tiempos muertos, pero a partir de esta idea podrían comunicarse con sus preparadores mientras estos están sentados en su zona técnica. Los entrenadores podrían ser expulsados de la pista y los jugadores sancionados, en caso de una violación continua de la regla.

"La asistencia en pista ha sido positiva. Quiero mirar más allá", afirmó Simon al periódico británico 'The Times'. "No sé hacia dónde irá, pero no termino de comprender por qué permitimos la asistencia técnica en pista y no desde la zona de entrenadores. Hay grandes personalidades entre los entrenadores que podrían ser positivas para nuestro deporte", añadió.

Por ello, Simon ve con buenos ojos modificar esta regla. "Es algo que me gustaría extender", apuntó, ya que a las jugadoras del circuito WTA se les ha permitido disponer de un tiempo muerto por set desde 2009, algo que no se aplica en los 'Grand Slams' o en el circuito masculino.