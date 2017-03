Bautista: "Jugaré la siguiente ronda un poco más tranquilo"

El tenista español Roberto Bautista ha asegurado que jugará la tercera ronda del torneo de Miami (Estados Unidos), segundo Masters 1000 de la temporada, "un poco más tranquilo" después de eliminar en dos sets al kazajo Mikhail Kukushkin (3-6, 6-7(3)).

"Estoy contento por haber ganado hoy, por haberme recuperado después de las molestias de la semana pasada. Jugaré la siguiente ronda un poco más tranquilo", señaló el número 18 del ranking ATP en declaraciones facilitadas por ATP.

Tras imponerse en un partido "difícil" que se le complicó al llegar al 'tie-break' del segundo set, el castellonense aseguró haberle dado "muchas vueltas a la cabeza" al interrumpirse el partido por las condiciones climatológicas y alabó los "increíbles" golpes del rival cuando se vio "perdido", así como el desgaste al que fue sometido por su rival.

Bautista, en el momento de la interrupción, estaba muy "inquieto" al ver cómo Kukushkin se le acercaba en el marcador. "No quería que se pospusiera el partido para mañana", declaró. "Ha sido un momento de muchos nervios. Por suerte, he sabido reponerme. Sabía que tenía que dar un puñetazo encima de la mesa. El es muy peligroso, con mucho talento. He notado hoy que se suelta cuando está por debajo en el marcador", manifestó.

"Este partido era muy importante para mí, poder conseguir una victoria en un Masters 1000 después de todo lo que había ocurrido la semana pasada", dijo el castellonense, al que "supo mal" no poder enfrentarse la pasada semana a Carreño en el Masters 1000 de Indian Wells. "Psicológicamente ha sido una semana difícil, pero he podido manejarlo todo bien, recuperarme de la lesión y estar listo", continuó.

Además, Bautista cree que lo que se le viene encima es "muy bonito" y que si mantiene su nivel de juego de este año y el cuerpo le "respeta", todo le irá de cara. "Estoy muy motivado por todo lo que tengo por delante", declaró. "Va ser un partido difícil. Querrey tiene dos o tres tiros muy rápidos en los inicios de las jugadas y uno de los mejores saques del mundo. Me toca fijarme en mí para poder llevarme el partido a mi terreno, aunque va a ser duro", advirtió.