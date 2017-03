Muguruza: "Mi cuerpo me está pidiendo descansar"

La tenista española Garbiñe Muguruza ha asegurado, tras abandonar por problemas estomacales y mareos su duelo de octavos de final del torneo de Miami (Estados Unidos) ante la danesa Caroline Wozniacki (7-6(1)), que su cuerpo le está pidiendo "descansar", y ha afirmado que, debido a su mal estado físico, el "calor" reinante en la ciudad norteamericana le afectó.

"Me tomaré unos días de descanso. He estado luchando mucho con mi tobillo, todavía me resentí hoy en la pista. Creo que necesito descansar, creo que mi cuerpo me está pidiendo que haga eso", reconoció tras abandonar el duelo.

La hispano-venezolana explicó cuándo empezó a sentirse mal. "Empecé normal, y entonces, con el 3-3 o por ahí empecé a sentir dolor de cabeza y dolor en el estómago. Desde ese momento fue a más durante el partido. Cuando llegamos al 5-4 comencé a sentirme un poco mareada. El calor me afectó", subrayó.

"Estoy un poco triste ahora porque no me siento muy bien. Luché tan duro en las dos primeras rondas que es decepcionante quedarme fuera del torneo, y jugando bien. Sinceramente, me sentí como si estuviera jugando bien, a un muy buen nivel. Me sentí bien en el partido, pero no físicamente", concluyó.