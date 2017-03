La británica Konta y la danesa Wozniacki disputará la final de Miami

La tenista británica Johann Konta y la danesa Carolina Wozniacki serán las protagonistas de la final del torneo de Miami (Estados Unidos), de categoría Premier Mandatory de la WTA, tras deshacerse este jueves de la estadounidense Venus Williams y de la checa Karolina Pliskova, respectivamente.

Konta, décima cabeza de serie en Crandon Park, se metió en su segunda final de un evento de esta categoría en la WTA poniendo fin a la andadura de la mayor de las Williams, a la que derrotó en dos sets por 6-4, 7-5.

La americana no había perdido aún ningún set, pero su rival comenzó muy fuerte con un 3-0 inicial y dos 'breaks', y aunque recuperó uno, no le fue suficiente para poner nerviosa a la natural de Sydney.

Sin embargo, la estadounidense reaccionó y fue la que inició dominando el segundo parcial, con una tempranera rotura, pero que no supo mantener. Konta volvió a romper para tener servicio y cerrar el partido, pero Williams no se rindió para evitarlo antes de volver a ceder de nuevo su saque y ver como la británica ya no perdonaba.

La rival en la final de Konta será la danesa Carolina Wozniacki, que se clasificó para su tercera final de la temporada tras ganar a la checa y segunda favorita en Miami, Karolina Pliskova, en tres parciales por 5-7, 6-1, 6-1.

La danesa se tomó la revancha de la pasada final en Doha, aunque fue Pliskova la que se llevó un primer apretado set. Pero la de Odense reaccionó con calidad para arrollar a la de Louny, desarbolada en la pista.

--RESULTADOS.

-Semifinales.

Johanna Konta (GBR/N.10) a Venus Williams (USA/N.11) 6-4, 7-5.

Caroline Wozniacki (DIN/N.12) a Karolina Pliskova (RCH/N.2) 5-7, 6-1, 6-1.