Carla Suárez debuta con victoria ante Van Uytvanck en el torneo de Monterrey

La tenista española Carla Suárez debutó con victoria en el torneo de Monterrey (México), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, y se clasificó para la segunda ronda tras derrotar a la belga Alison van Uytvanck en dos sets por 6-2, 6-4.

La jugadora canaria, cuarta cabeza de serie, tendrá ahora un duelo nacional por estar en los cuartos de final del evento ya que se medirá a la castellonense Sara Sorribes. "La conozco muy bien y sé que jugó un buen partido ante Bouchard. No es fácil cuando juegas contra una jugadora de tu país, pero sólo es un partido más y tienes que estar concentrada en tu tenis y olvidar todo", señaló Suárez.

La de Las Palmas firmó un buen estreno en la cita mexicana y logró su primera victoria desde el pasado Abierto de Australia. Lastrada por los problemas físicos en su hombro, la número dos española fue eliminada en segunda ronda en Melbourne, tuvo que parar para recuperarse y en su vuelta no había sido capaz aún de ganar un encuentro.

Suárez comenzó firme y ayudada por un tempranero 'break' cogió la iniciativa, pero Van Uytvanck no se fue del partido y obligó a la canaria a salvar cinco bolas de rotura antes de conseguir un nuevo quiebre y cerrar fácilmente el parcial.

En el segundo set, se repitió el guió con nueva rotura tempranera de la cuarta favorita que, en esta ocasión, no ofreció ningún resquicio a la belga con su saque para finiquitar el choque. "Todavía no me siento al cien por cien, siempre que tienes una lesión no es sencillo volver, pero me sentí bien y creo que jugué un buen partido", admitió la española.

Por otro lado, la actual número uno del mundo, la alemana Angelique Kerber tuvo un debut mucho más trabajado ante la veterana italiana Francesca Schiavone, a la que tuvo que remontar para imponerse por 4-6, 6-0, 6-4.

--RESULTADOS.

-Primera ronda.

Angelique Kerber (ALE/N.1) a Francesca Schiavone (ITA) 4-6, 6-0, 6-4.

CARLA SUAREZ (ESP/N.4) a Alison Van Uytvanck (BEL) 6-2, 6-4.

Alize Cornet (FRA/N.7) a Irina Khromacheva (RUS) 6-1, 6-4.

Heather Watson (GBR) a Nina Stojanovic (SRB) 6-2, 6-7(7), 6-4.

Nadia Podoroska (ARG) a Madison Brengle (USA) 7-5, 0-6, 6-3.

Tereza Martincova (RCH) a Christina McHale (USA/N.8) 3-6, 7-5, 6-4.

Timea Babos (HUN/N.8) a Lesley Kerkhove (HOL) 6-1, 6-3.

Kristie Ahn (USA) a Jana Cepelova (SVK) 6-4, 6-2.

Ekaterina Makarova (RUS/N.6) a Denisa Allertova (RCH) 6-4, 6-3.

Mandy Minella (LUX) a Elitsa Kostova (BUL) 7-6(3), 6-3.