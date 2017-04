Carla Suárez pasa a semifinales de Monterrey tras barrer a la francesa Alize Cornet

La española Carla Suárez se ha colado en las semifinales del torneo de Monterrey (México), puntuable para la WTA, tras deshacerse con rapidez de la francesa Alize Cornet en el partido de cuartos de final por un doble 6-1 en menos de una hora de juego sobre la pista de la ciudad mexicana, por lo que se verá las caras con la alemana Angelique Kerber, número uno del mundo, en semifinales.

La tenista canaria, cabeza de serie número cuatro del torneo, ha alcanzado sus primeras semifinales de la temporada tras barrer a la séptima favorita. En 57 minutos, Suárez no fue rival para la tenista francesa y logró un punto de rotura desde el primer juego del primer set. Desde ese momento, el partido se complicó para Cornet, que no supo recuperarse del batacazo inicial, y terminó sucumbiendo por 6-1.

En el segundo set, la actual número 25 del mundo tampoco dio opciones a su rival, y solo le brindó un punto. Suárez se aprovechó de los constantes errores no forzados de Cornet, y se mostró muy competitiva en la red, respondiendo a cada volea, atacando siempre cerca de los carriles y moviéndose por toda la pista. Con todo esto, el set terminó con otro contundente 6-1, que sirvió a la española para vencer y meter miedo a su siguiente rival, la número uno del mundo, Angelique Kerber, que venció a la vigente campeona del torneo, la británica Heather Watson.

"Me he sentido muy bien, creo que desde el principio hasta el final he dominado casi cada punto", dijo la española tras el triunfo, y añadió que se encuentra al 95% de su máximo nivel. Sobre su próxima rival, comentó que los partidos que ha jugado históricamente con Kerber son "muy disputados". "Será un partido muy físico y una experiencia más jugar con la actual número uno del mundo", concluyó.

--RESULTADOS.

-Cuartos de final.

Angelique Kerber (ALE/N.1) a Heather Watson (GBR) 6-4, 6-4.

CARLA SUAREZ (ESP/N.4) a Alize Cornet (FRA/N.7) 6-1, 6-1.

Caroline Garcia (FRA/N.3) a Julia Boserup (USA) 6-3, 6-2.

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.2) a Timea Babos (HUN/N.5) 6-2, 3-6, 7-5.