Carla Suárez no estará ante Francia por su lesión en el hombro

La tenista española Carla Suárez ha anunciado que no podrá participar en la eliminatoria por la permanencia en el Grupo Mundial de Copa Federación ante Francia, que se disputará el 22 y el 23 de abril, debido a su lesión en el hombro derecho.

"(...) La lesión de hombro que arrastro desde el pasado mes de diciembre, y que me ha mantenido apartada de la competición durante muchos torneos, me ha obligado a cambiar mi planificación", señaló este viernes a través de un comunicado, confirmando que no estará en la eliminatoria que se disputará en el polideportivo la Halle Vacheresse de Roanne, en el este de Francia.

La capitana del equipo español de Copa Federación, Conchita Martínez, no había convocado ya este jueves ni a Suárez ni a Garbiñe Muguruza para el trascendental duelo, para el que sí ha llamado a Sara Sorribes, Silvia Soler, Olga Sáez y María José Martínez.

La grancanaria, que afirmó que había acordado con su equipo técnico que jugar con España sería "una prioridad" en su calendario esta temporada, explicó que el "dolor" le impide jugar con garantías. "A día de hoy la lesión de mi hombro ha mejorado y he podido competir. Pero como sabe mi equipo médico, sigo con días de intenso dolor fundamentalmente después de los partidos", manifestó.

"La evolución es favorable pero sigo las recomendaciones de recuperación y descanso paulatinos que mi hombro necesita para su estabilización. No es agradable competir con dolor como lo estoy haciendo. Este es el motivo por el cual, muy a mi pesar, no puedo participar en la eliminatoria", prosiguió.

Por último, Suárez, que cayó el jueves en octavos en el torneo de Biel (Suiza), reiteró sus ganas de volver a estar en el equipo de Conchita Martínez. "Mi compromiso y mis ganas de formar parte del equipo nacional harán que en el futuro esté disponible siempre que las circunstancias me lo permitan", subrayó.

"En este caso, mi temporada y mis objetivos se han visto alterados por esta larga e inoportuna lesión. Deseo toda la suerte y fuerza a todo el equipo y estaré apoyando desde la distancia", concluyó.