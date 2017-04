Nadal: "A veces empezar 6-0 no ayuda"

El tenista español Rafa Nadal destacó su tercer set este miércoles en la victoria ante el británico Kyle Edmund, donde supo reaccionar para salvar un exigente debut en el Masters 1.000 de Montecarlo, en el cual no le ayudó comenzar con un 6-0 a favor, mientras que reconoció el alto nivel de su cita ahora con Alexander Zverev.

"Es cierto que el nivel de Kyle en el segundo y tercer set me sorprendió. Tuve un buen inicio de partido, pero no perfecto. A veces ganar el primer set 6-0 no ayuda porque no es real", indicó tras su estreno en el Principado, con triunfo en tres sets (6-0, 5-7, 6-3).

El de Manacor, nueve veces campeón del torneo, felicitó a su rival pero a su vez se mostró "feliz" con el tercer set. "El hizo un gran partido, muy agresivo. Estoy feliz por mi reacción en el tercer set porque no estaba en un buen momento", indicó.

Nadal se medirá este jueves en octavos de final con Zverev, a quien ha superado en las dos ocasiones que se han medido no sin sufrir, en Australia este año e Indian Wells, el pasado.

"He tenido partidos difíciles contra él. Tiene grandes posibilidades de convertirse en número uno del mundo. Este partido será una buena prueba para mí. De todos modos, estoy feliz de seguir ya un día más en este torneo que es uno de los más importantes de mi carrera", finalizó.