Albert Ramos elimina a Murray en octavos y Carreño roza la gesta ante Djokovic

El tenista español Albert Ramos dio una de las sorpresas de la jornada en el torneo de Montecarlo, tercer Masters 1.000 de la temporada, tras dejar fuera este jueves al número uno del mundo, el escocés Andy Murray, gesta que estuvo cerca de imitar el también español Pablo Carreño, quien rozó el pase ante el número dos, el serbio Novak Djokovic.

El catalán firmó una gran remontada para imponerse por 2-6, 6-2, 7-5 y meterse en los cuartos de final en el Principado, después de estar al borde del precipicio cuando el primer cabeza de serie dominaba claramente el tercer parcial por 4-0 y servicio, lo que hacía presagiar el final de su aventura ( Nadal se pasea ante un ausente Zverev y alcanza los cuartos de final).

Sin embargo, el barcelonés no se rindió y fue agarrándose a la arcilla roja monegasca para recuperar el terreno perdido ante un rival que ni siquiera pudo tirar de su experiencia para salir airoso y que ya únicamente pudo ganar un juego más.

El partido comenzó amenazando con ser largo y con concesiones en los servicios de ambos. Cinco 'breaks' en los primeros seis juegos terminaron por dar ventaja a un Murray que ya no desperdició su renta ante un Ramos que se medía por primera vez al escocés y que no ganó ninguno de sus saques de esta manga.

El español reaccionó y demostró sus cualidades 'terrícolas', aguantando bien los largos peloteos y haciendo daño al británico con su 'drive', aprovechando además que el escocés empezó a flojear con el saque, sobre todo cuando servía con segundos.

De este modo, Ramos rompió y en esta ocasión sí afianzó su servicio, sin dejar ningún resquicio a Murray para forzar una tercera manga que se puso muy cuesta arriba de inicio. El número uno del mundo se puso con 4-0 y servicio y lo tenía todo en su mano cuando se 'desconectó' y dejó una puerta abierta a la reacción del catalán.

Este se lanzó con fe a por la remontada para igualar el partido e incluso dispuso de un 0-40 para haberse puesto 5-4 arriba y servicio. El británico salvó este momento y luego presionó el servicio del español, que tuvo nervios de acero para no cederlo. En el siguiente, el barcelonés no desaprovechó sus bolas de 'break' para romper y sentenciar posteriormente su primer pase a cuartos en Montecarlo, donde se medirá con el croata Marin Cilic.

CARREÑO NO REMATA A DJOKOVIC

Carreño quiso emular a Ramos en la central monegasca, pero 'Nole' se aferró a la tierra batida de su casa, donde reside, salvando un nuevo día irregular. La gran temporada del asturiano estuvo a escasos puntos de sumar un capítulo más de prestigio, cuando desaprovechó dos bolas de 'break' que le daban el saque para sentenciar su triunfo. Siempre lo más difícil es cerrar la victoria.

El serbio sacó galones en los momentos delicados, en especial en el tercer set y cerró su triunfo al resto para citarse con el belga David Goffin. 'Nole' golpeó primero aprovechando las opciones de 'break', algo que comenzó a hacer el español en el segundo set. Pese a verse 2-0 abajo, el asturiano se apuntó cinco juegos seguidos y terminó empatando el partido.

Djokovic sacó el genio en el tercer set y los golpes certeros, pero Carreño ya estaba entonado hace tiempo. Salió airoso el español de un gran cuarto juego, con el público entregado al intercambio de golpes, pero no pudo hacer lo propio en el sexto.

El tenista de la 'Armada' no se amilanó y recuperó su saque, pero entonces no acertó a rematar a un 'Nole' que, pese a no estar en su mejor momento, demostró saber sufrir.

