Ramos: "He aguantado muy bien, me he rehecho a pesar de empezar 0-2 en el tercer set"

El tenista español Albert Ramos se ha mostrado satisfecho de haber "aguantado muy bien" y de haberse repuesto de un 0-2 en el tercer set en su partido ante el croata Marin Cilic (6-2, 6-7(5), 6-2) en cuartos de final del torneo de Montecarlo, tercer Masters 1000 de la temporada.

"He aguantado muy bien y me he rehecho a pesar de empezar 0-2 en el tercer set. Estoy muy contento con las semifinales y ahora, a intentar recuperarme. Mañana, hay que volver a intentarlo y a darlo todo otra vez", señaló en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

El catalán, que también tumbó el día anterior al número uno del mundo, el escocés Andy Murray, se mostró "muy contento" con el pase a sus primeras semifinales de un Masters 1.000, "sobre todo después de no poder cerrar cuando sacaba para partido en el segundo set".

"Ha sido un momento de muchos nervios, porque creo que él ha jugado muy bien con 5-4 y en el 'tie-break' cuando ganaba yo 5-3. Ha jugado increíble cuatro puntos impresionantes, con una defensa de derecha muy buena y tres puntos con bolas a la línea", subrayó el número 24 del mundo, que se enfrentará al francés Lucas Pouille, que derrotó al uruguayo Pablo Cuevas (6-0, 3-6, 7-5).