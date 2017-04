Albert Ramos, rival de Nadal en Montecarlo: "Por qué no levantar el título"

El tenista español Albert Ramos ha asegurado que este domingo intentará levantar el título en Montecarlo, tercer Masters 1.000 de la temporada, ante el nueve veces campeón del torneo, Rafa Nadal, después de imponerse en semifinales al Lucas Pouille en tres sets (6-3, 5-7, 6-1).

"Mañana hay que intentar dar el máximo otra vez, jugar un buen partido y por qué no levantar el título", afirmó tras el partido que le ha servido para alcanzar la primera final de Masters 1.000 de toda su carrera profesional.

El catalán, que se ha convertido en el décimo finalista español al vencer al undécimo cabeza de serie Lucas Pouille -Orantes, Bruguera, Albert Costa, Corretja, Moyá, Ferrero, Nadal, Verdasco y Ferrer ya lo fueron-, resaltó su "muy buen partido" en su tercer triunfo consecutivo, después de los logrados frente al escocés Andy Murray y al bosnio Marin Cilic.

"Me he encontrado muy bien físicamente, con mucha intensidad. No me he venido abajo después de perder el segundo set y estoy muy contento con la victoria, porque supone estar en la primera final de Masters 1000", destacó antes de medirse con un Nadal que arrolló al belga David Goffin (6-3, 6-1).