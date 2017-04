Conchita Martínez: "Era difícil y ahora lo está más, pero no vamos a bajar los brazos"

La capitana del equipo español de Copa Federación, Conchita Martínez, aseguró que no bajarán "los brazos" a pesar de cerrar con un 2-0 en contra ante Francia la primera jornada del 'play-off' por seguir en el Grupo Mundial, apelando a las opciones que quedan en una eliminatoria que "no está cerrada".

"Obviamente no es el mejor resultado, pero la eliminatoria no está cerrada, sabíamos que era una eliminatoria difícil y ahora lo está más pero hay que intentarlo, no bajar los brazos y estar con todas las ganas mañana", indicó tras las derrotas de Silvia Soler y Sara Sorribes ante Kristina Mladenovic y Pauline Parmentier.

Conchita explicó que Soler abrió el 'play-off' con mucha tensión. "Ha sido un partido duro para Silvia, ha jugado bastante tensa, un poco agarrotada, jugando muy pasiva y Mladenovic ya de por sí es una jugadora muy agresiva, a Silvia le ha costado jugar profundo, coger su derecha, no le han salido las cosas, duro para ella pero ya le he dicho que se tiene que olvidar enseguida", afirmó.

Después, explicó que a Sara le faltó algo de "agresividad". "Le ha faltado un poquito de agresividad, ir a por sus golpes, porque ha vivido un poco de los errores de la rival, es muy peleona y luchadora y eso es buenísimo pero si puede dar el cambio a buscar más agresividad en sus golpes será cuando vaya mejorando", afirmó.

"A Sara la quiero siempre en el equipo, es una jugadora que hace mucho equipo, que le encanta jugar por España, defender los colores y hay que estar aquí, si no estás no se pierde. Muy agradecida a que Sara esté aquí y sea una nueva experiencia para ella y que le sirva para el futuro. Está mejorando mucho, le queda pero va por buen camino", añadió.

De cara al desenlace de este domingo, la capitana española, que no tiene previsto hacer cambios, aseguró que saltarán con la "moral alta". "Ahora moral arriba, moral alta, hacer equipo y seguir en lo nuestro, intentar ganar los tres puntos. En principio jugarán las mismas de hoy", finalizó.