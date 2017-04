Albert Ramos: "Nadal fue un poco mejor en todo"

El tenista español Albert Ramos reconoció que su compatriota Rafa Nadal "fue un poco mejor en todo" en la final de este domingo en el torneo de Montecarlo, tercer Masters 1.000 de la temporada, echando de menos un mejor servicio y algo más de presión al resto.

"Nadal fue un poco mejor en todo y la diferencia se vio en el partido. Además no tuve un buen servicio. El en cambio tuvo un gran saque. La última vez que jugué contra él sentí que al resto tenía la oportunidad de ejercer algo de presión", indicó.

Ramos reconoció la superioridad del balear aunque explicó que las condiciones del día no le favorecieron. Aún así, el catalán, que jugó el mejor Masters 1.000 de su carrera en Montecarlo, explicó que la papeleta de jugar contra el rey de la tierra no era sencilla.

"No es fácil jugar contra Rafa Nadal. Su juego es más potente que el mío, además que estuviese nublado no me ayudó. Obviamente aunque hubiese estado soleado hubiera perdido también seguramente, pero quizá hubiera sido un poco distinto. Jugar contra él hoy una final no era fácil", finalizó.