Serena Williams llama "cobarde" a Nastase y le asegura que no tiene "miedo"

La tenista estadounidense Serena Williams mostró su disgusto por las palabras que le dirigió el exjugador rumano Ilie Nastase tras conocer su embarazo y le recordó que no tiene "miedo" ni que es una "cobarde" como él.

Nastase, campeón de Roland Garros (1973) y del US Open (1972), fue citado por varios medios de su país y británico refiriéndose de manera ofensiva a la americana por su próxima maternidad.

Posteriormente, durante la eliminatoria de la Copa Federación entre Rumanía, equipo del que es capitán, y Gran Bretaña, fue expulsado por insultar a Johanna Konta y a su homóloga rival, Anne Keothavong.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) le ha suspendido provisionalmente a raíz de estos incidentes.

"Me decepciona saber que vivimos en una sociedad donde gente como Ilie Nastase puede hacer tales comentarios racistas hacia mi bebé aún no nacido y mí misma, y comentarios sexistas hacia mis colegas".

La número uno del mundo le recalcó, en su cuenta de 'Instagram', a Nastase que "este mundo ya ha avanzado mucho", pero reconoció que "aún queda mucho por hacer".

"Sí, hemos superado barreras, pero existen otras tantas. Ni esto ni otra cosa me impedirá traer el amor, la luz y lo positivo en todo lo que emprenda. Continuaré librando los combates que considere justos. No tengo miedo, a diferencia de ti, no soy una cobarde".