Nadal: "Estoy jugando bien y dispuesto a prolongar mi mejor tenis"

El tenista español Rafa Nadal ha señalado este jueves tras vencer al sudafricano Kevin Anderson (6-3 y 6-4) en los octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó y pasar a los cuartos que está jugando "bien" pero que está dispuesto a "prolongar" su mejor tenis para tener opciones "realistas" de lograr la que sería su décima corona en Barcelona, donde ya suma 50 victorias.

"Necesitaré estar preparado para sufrir, para correr, mantener mi mejor tenis si quiero seguir vivo en el torneo. Estoy jugando bien pero cada día es una historia distinta y estoy dispuesto a prolongar mi mejor tenis, la única manera de tener opciones realistas de ganar", comentó en rueda de prensa.

Nadal se medirá en cuartos al coreano Hyeon Chung, procedente de la previa, o a la joven perla alemana Alexander Zverev, y reconoció que deberá estudiar el juego de Chung si gana para conocer más detalles de su juego y, en caso de triunfo de Zverev, prepararse para superarle. "Zverev tiene todos los condicionantes para ser un jugador top del más alto nivel y aspirar a las cosas más importantes que hay en nuestro deporte", comentó.

Eso sí, hizo un paréntesis para explicar la importancia de ser humilde para llegar a lo más alto. "Uno tiene que tener la humildad para trabajar y seguir mejorando, no sé si la tiene. Si la tiene le será lago más sencillo, si no la tiene podrá conseguir igualmente lo que se proponga", añadió sobre el alemán de origen ruso.

Preguntado por el posible duelo con Zverev, quien dejó entrever que venía a Barcelona para, entre otras cosas, medirse al balear, comentó: "Con los pies en el suelo uno es algo más feliz y tiene más opciones de que el camino sea menos complicado. Hay muchas formas de llegar a lo más alto, no sólo hay un camino y cada uno escoge el suyo. Es un jugador de máximo nivel. Es extraño que diga que quiere ir a un torneo para jugar con alguien, yo nunca lo he hecho. Me sorprende eso, si es así, mañana y si gana, tendrá otra oportunidad. Ya veremos qué pasa".

Sobre su triunfo ante Anderson, aseguró que tuvo un buen día. "Ha sido un buen día porque al final era un día en que no sabía si jugaría el partido por la mala predicción. Muy contento de haber podido jugar y del juego en unas condiciones que no son mis favoritas. No he jugado mal, ante un rival difícil, he estado muy concentrado en mi saque y en el resto he aprovechado las ocasiones suficientes para ir más o menos con una ventaja cómoda", celebró.

"Jugar en estos días es muy complicado, más peligroso para codos y muñecas porque la bola está muy pesada. He tenido un buen porcentaje de efectividad en el servicio, moviendo bien a Anderson. Estoy contento de cómo he jugado, he tenido muchas ventajas con el primer servicio con el 'forehand' y es muy importante para mí, me deja muy contento", concluyó.