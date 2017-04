Nadal: "Estoy feliz de cómo estoy jugando"

El tenista español Rafael Nadal ha asegurado este viernes que está "feliz" con su juego y por su respuesta en los "momentos complicados" que tuvo durante el triunfo ante el coreano Hyeon Chung (7-6[1] y 6-2), sobre todo en el primer set, mientras que ha añadido que se preparará para su décima semifinal y para intentar seguir defendiendo el título en el Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó.

"Estoy feliz de cómo estoy jugando y tras un inicio complicado estoy contento por cómo he mejorado. Estoy respondiendo bien en los momentos complicados. Estoy contento con esta semifinal, son puntos importantes porque es de lo último en lo que me queda defender algo", aseguró en rueda de prensa tras superar a Chung.

En el primer set una rotura del coreano y una posibilidad de segundo 'break' le dejó contra las cuerdas, pero Nadal celebró su apretón de dientes para subsanar la situación. "Un partido que no ha empezado de la mejor manera posible. Siempre jugar contra alguien que no conoces mucho es complicado al comienzo, no tienes mucha idea de cómo jugar y sabes que viene jugando muy bien, los resultados le avalan sin ceder un set ante jugadores de mucho nivel", reconoció.

"Chung estaba con mucha confianza, muy rápido, que la pelota no salte mucho le favorece porque tiene golpes más planos, cuando le juegas hacia arriba le cuesta más. Me costó a mí al comienzo, por suerte he salvado el 3-1 porque con doble break se pondría muy cuesta arriba, he apretado los dientes", celebró al respecto.

Además, acto seguido le devolvió la rotura al coreano, número 94 del mundo a sus 24 años. "En el siguiente juego he hecho 'break' y a partir de ahí he sido mejor que él, hasta ese momento estaba siendo algo mejor que yo. Chung es un jugador joven que está subiendo y va a estar más arriba, no tengo duda de ello. Al final cada uno tiene su evolución", comentó sobre Chung.

"Zeballos jugó muy bien, yo llevaba tiempo sin competir y me ganó, igual que pude ganar yo. Es un jugador difícil, veremos quién termina ganando hoy porque ambos están con buena confianza. Como no tengo influencia en lo que va a pasar, que venga lo que sea y será el más difícil porque habrá ganado hoy", señaló sobre su rival en semifinales y en concreto sobre la derrota que le infligió el argentino Zeballos en la final de Viña del Mar 2013.