Thiem: "Será un gran honor jugar la final contra Nadal"

El tenista austríaco Dominic Thiem ha asegurado que será un "gran honor" para él jugar la final del Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó contra Rafa Nadal, nueve veces ganador del torneo, tras superar en su semifinal al número uno del mundo, el escocés Andy Murray, en un partido en el que sacó provecho de su fuerte revés.

"Rafa es el gran favorito, y jugar contra él es una gran cosa para mí. Primero de todo hacer dos partidos seguidos contra 1 o 2 de los mejores jugadores nunca vistos es algo muy bueno para mí. En segundo lugar Nadal ha ganado nueve veces este torneo así que será un gran honor jugar la final contra él", aseguró en rueda de prensa.

Thiem cree que si a Nadal le juega a su derecha con bolas liftadas es "muy difícil ganarle el punto", por lo que buscará la vía para lograrlo." Para Rafa la tierra batida es la superficie más fácil para jugar, obviamente también juega muy bien en las demás superficies pero en tierra batida es el oponente más complicado", señaló.

"Creo que Nadal es un jugador distinto respecto al año pasado [Buenos Aires]. Su juego es diferente, tiene más confianza y se ve diferente en la pista. Pero lo más importante es luchar y ser el que dicta los puntos. No será fácil pero este es el plan", comentó en referencia al partido que le ganó en el torneo argentino.

Sobre su triunfo ante Andy Murray (6-2, 3-6 y 6-4) aseguró que ha sido una victoria "muy especial". "Para mí esta victoria es algo muy especial porque es mi primera victoria de la temporada de tierra batida contra un 'Top 10', así que saco cosas positivas del partido de hoy. Es mi mejor victoria de este año", celebró.

"Andy en el partido cada vez jugaba mejor y yo en el segundo set estaba un poco por debajo pero la manera en la que he evolucionado mentalmente ha sido buena. La victoria de hoy ha sido un gran paso adelante para mí", comentó al respecto.

Pese a un mal momento, celebró acabar el partido fuerte y sin concesiones a Murray. "Todo ha empezado en el segundo set con el punto de break en el 3-3. He sido agresivo así lo he jugado bien. Pero luego he perdido agresividad y me he encogido, luego me ha hecho 'break' en el juego en que me tocaba sacar a mí en el que he hecho errores horribles. Ahí me he venido abajo hasta el tercer set que he levantado el partido", desgranó.