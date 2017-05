Muguruza recuerda la importancia del "sacrificio" y de marcarse "objetivos pequeños"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza resaltó este miércoles el "sacrificio" que ha tenido que hacer en su vida para conseguir sus "muchas metas", admitiendo que una de las claves es marcarse "objetivos pequeños porque los grandes te pueden frustrar".

Muguruza participó en el programa de educación financiera de BBVA de las 'Aulas Interactivas de Valores de Futuro', al que asistieron alumnos del CEIP Pérez Galdós de Majadahonda y del colegio Divina Pastora de Getafe que pudieron charlar con la tenista sobre valores.

Muguruza remarcó el "sacrificio" que ha tenido que hacer desde pequeña, gracias también a que "desde muy temprano tenía claro que quería ser tenista". "Tengo muchas metas y poco a poco voy consiguiéndolas porque es lo que más ilusión me hace y no hay mejor sensación que conseguir una meta cuando se trabaja tanto", matizó la que es embajadora del BBVA.

Además, explicó que lidia "mucho" con el fracaso y con la decepción y destacó que todavía está "aprendiendo a lidiar con la derrota". "Pienso que si sigo entrenando en algún momento conseguiré lo que quiero", subrayó.

La de Caracas también destacó el "trabajo en equipo" y el "gran equipo" que tiene detrás de ella. "Yo siempre digo que el talento existe pero te tiene que encontrar trabajando. Mi equipo está 24 horas al día conmigo, me ayudan y gracias a ellos soy buena. Solo es difícil hacer cosas, aunque sea un deporte individual como el mío, porque hay muchísimas horas detrás con el equipo en la sombra", confesó.

Muguruza también tiene una cara solidaria y por eso "siempre" intenta dar "un poco de visibilidad" y hacer cosas para recaudar dinero. "Mañana, por ejemplo, participo en un evento que va a recaudar dinero para la violencia de género. Siempre intento poner mi grano de arena y croe que es importante si tienes la oportunidad de hacerlo", apuntó.

El programa del BBVA, guiado a la educación financiera, tuvo una parte centrada en el ahorro y la número seis del mundo aseguró que es importante porque ella tiene una carrera deportiva "corta", basada en el físico. "Siempre he tenido claro que tenía que ahorrar y me han educado en la manera de comprar poco y bueno. Siempre hay que darse caprichos y ser bueno consigo mismo pero con un sentido común", indicó a los niños asistentes.

Respecto a sus objetivos, señaló que "simplemente" quiere seguir "siendo buena" en lo que hace aunque "no es fácil". "Cuando alcanzas un objetivo, no es lo alcanzo y adiós. Llegas y quieres mantenerte, por eso mi objetivo es estar arriba, intentar hacerlo lo mejor posible y que no decaiga mi espíritu. Es importante marcarse objetivos pequeños porque los grandes te pueden frustrar", subrayó.

La hispano-venezolana recordó que hacer deporte "siempre es bueno" aunque ella haya escogido el tenis. "A mí me ha ayudado mucho a llevar un vida saludable", indicó, confesando que, a veces, jugaba al fútbol, al baloncesto o hacía natación porque le iba a "ayudar" en el tenis y que es "muy mala" en cualquier otro deporte.

"GANAR ROLAND GARROS FUE UN SUEÑO HECHO REALIDAD" Muguruza actualmente ocupa el sexto puesto del ranking mundial de la ATP y se lo agradece a su familia porque "se ha esforzado muchísimo" en que ella pudiese jugar y apuntó que "cualquier persona que se esfuerce en un objetivo y se sacrifique" es un referente de "admirar" para ella.

El año pasado ganó Roland Garros, su primer Grand Slam y "un sueño hecho realidad". "Es un torneo muy importante y desde pequeña siempre me imaginaba ganándolo. Salí a comerme a mi contrincante, al mundo y a todo. Ese día no había nada que me pudiese sacar de mi objetivo", reconoció, puntualizando que no hay "ninguna preparación" que prepare a uno para jugar la final de un 'Grand Slam'.

Por otro lado, Muguruza afirmó que de lo que más le gusta de jugar al tenis es viajar, porque lo "bueno" del circuito es que hay torneos en "muchos sitios" y que aunque le gustaría hacer "muchas cosas" pero no son los puede "compaginar" con su objetivo porque ahora su vida está "dedicada al tenis".