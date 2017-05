Muguruza: "Sharapova ha cumplido lo que tenía que cumplir y tiene el derecho a volver"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza señaló que espera estar en las "rondas finales" del Mutua Madrid Open, aunque confesó que "siempre" se pone más "nerviosa de lo que debería" por jugar en casa y acaba un "poco decepcionada" y también mostró su apoyo a la tenista rusa Maria Sharapova, que ya ha "cumplido" y "tiene derecho a volver".

"Espero intentar hacer un torneo mejor, siempre espero estar en las rondas finales y aquí me cuesta y me pongo más nerviosa de lo que debería quizá. Intentaré lidiar con ello y que no me ponga tan nerviosa", apuntó Muguruza tras participar este miércoles en el programa de educación financiera de BBVA 'Aulas Interactivas' de Valores de Futuro.

La de Caracas aseguró estar "muy contenta" de estar en la cita de "casa", en la que le gustaría "triunfar", pero reiteró que "nunca" acaba de disfrutar en Madrid por culpa de los nervios y que se siente un "poco agarrotada", aunque confía en hacer un buen papel este año y conseguirlo.

La seis del mundo todavía no ha entrenado en la Pista Central de la Caja Mágica, solo en el Estadio 2, pista que ha notado "como siempre". "Ayer fue el primer día que llegué y las sensaciones son diferentes por la altura. Al principio me costó adaptarme, pero mañana ya tengo la oportunidad de volver e incluso de competir en el 'Tie Break Tens Madrid' y que me ayude de cara a la preparación", matizó.

Por otro lado, apuntó que la grada de la Caja Mágica "no se acaba de ver llena" en las primeras rondas. "Es difícil supongo por los horarios que la gente no pueda venir y quizá está un poco a las afueras. Pero es de los torneos más importantes que tenemos y quizá la gente no lo sabe, pero para nosotras después de los 'Grand Slams' está Madrid", subrayó.

De todos modos, Madrid no es un torneo de preparación para Roland Garros, donde debe defender su título, porque "todos los torneos influyen" y su principal objetivo este año no es el torneo francés. "Es uno más y puede ser tan importante como este porque es un torneo importante para nosotras y me hace especial ilusión", aseguró.

"SHARAPOVA HA CUMPLIDO Y TIENE EL DERECHO DE VOLVER" Por otro lado, Muguruza recalcó que la rusa María Sharapova "tiene el derecho de volver" al circuito porque ya ha "cumplido lo que tenía que cumplir", pese a ciertas críticas de otras compañeras, contrarias a que se concedan invitaciones a la de Siberia por haber dado positivo.

"Está jugando muy bien además, la pude ver en Stuttgart y es una rival más. La gente va a volver a sentirla porque hay jugadoras que la remplazan pero es una de las mejores jugadoras con las que he podido competir", explicó.

Respecto a la baja de Serena Williams por su maternidad apuntó que es por una "buena razón". "Quizá la gran favorita de cada torneo no va a estar pero va a ser igual de difícil", advirtió, mientras que indicó que las 'tops' son las "más difíciles" de competir, aunque luego le puede tocar una 'top 100', "que haga el partido muy bueno y pierda".